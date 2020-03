DVD Talk New-To-DVD/Blu Theatrical Release And Discussion Thread

---------------------------------------------------------------------------------------March 3:AnaDark WatersI Am FearImpossible MonstersNe ZhaQueen & SlimPlaymobil: The MovieRadioflashMarch 10:The AssentBombshellCharlie's Angels (2019)Inherit The ViperJohn HenryLittle JoeLuzSpies In DisguiseStuffedUncut GemsThe Wolf HourMarch 17:Black Christmas (2019)Intrigo: Death Of An AuthorJumanji: The Next LevelRichard JewellMarch 24:1917ClemencyCome To DaddyCunningham*Don't Be A Dick About ItThe Grudge (2020)I Do Not Care If We Go Down In History As BarbariansShooting The MafiaThe Song Of NamesSuburban Birds*March 31:The Current WarA Hidden LifeStanding Up, Falling Down*Star Wars: The Rise Of SkywalkerApril 7:Camp Cold BrookCatsDolittleEscape From PretoriaLittle WomenApril 14:The Cat And The Moon*Just Mercy*April 21:The GentlemenIp Man 4: The FinaleThe Turning*May 5:The Jesus Rolls*June 16:The Estruscan Smile*----------------------------------------------------------------------------------------Unofficial / Rumored Dates:April 14:UnderwaterApril 21:The Last Full MeasureLike A BossApril 28:Bad Boys For LifeThe Rhythm SectionMay 12:Birds Of Prey: And The Fantabulous Emancipation Of One Harley QuinnFantasy IslandGretel & HanselMay 19:BuiffaloedMay 26:Once Were Brothers: Robbie Robertson And The Band----------------------------------------------------------------------------------------The previous New Release Calendar can be found here .