Favorite decade for sci-fi movies, 80ís or 90ís?

80ís:

Escape from New York

The Terminator

Star Wars: The Empire Strikes Back

Star Wars: Return of the Jedi

Predator

War Games

RoboCop

Blade Runner

David Cronenbergís The Fly

2010

Dune

Aliens

The Running Man

The Last Starfightet

John Capentarís The Thing

E.T.

Back to the Future

etc...



90ís :

Jurassic Park

The Matrix

Total Recall

12 Monkeys

Contact

Total Recall

The Fifth Element

Terminator 2: Judgement Day

Independence Day

Starship Troopers

Men in Black

Stargate

Gattaca

Event Horizon

Demolition Man

Dark City

The Arrival

Johnny Mnemonic

Flatliners

Delicatessen

Virtuosity

etc...