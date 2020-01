DVD Talk New-To-DVD/Blu Theatrical Release And Discussion Thread

----------------------------------------------------------------------------------------January 7:Crown VicDepravedGirl On The Third FloorImprisonedJokerThe LighthouseA Million Little PiecesMine 9PrimalThe ShedTrespassersWrinkles The ClownJanuary 14:3022Becoming NobodyBeyond The LawBritt-Marie Was HereCyrano, My LoveThe Death & Life Of John F. DonovanGemini ManGive Me LibertyJexiLine of DutyMaleficent: Mistress Of EvilMister AmericaPiranhasRunning With The DevilJanuary 21:The Addams Family (2019)Black And BlueBluebirdCountdownThe CourierI See YouJay And Silent Bob RebootPain And GlorySprinterZombieland: DoubletapJanuary 28:HarrietMidnight Traveler*Mob TownMs. Purple*Motherless BrooklynParasite (2019)Terminator: Dark FateFebruary 4:Arctic DogsDoctor SleepThe Good Liar*Grand IsleLast ChristmasThe NightingalePerfect (2019)*Playing With FireRabid (2019)Ray & Liz*SerendipityTrauma CenterWaves*February 11:First Love (Hatsukoi)*Ford v Ferrari*The Great WarGreener GrassHell On The BorderRomaWild Nights With EmilyFebruary 18:21 BridgesFrankieMidway (2019)*Scandalous: The Untold Story Of The National EnquirerFebruary 25:End Of The CenturyJojo Rabbit*March 3:Dark Waters*Ne ZhaQueen & Slim*March 10:Black Christmas (2019)*Charlie's Angels (2019)*LuzSpies In Disguise*March 17:Richard Jewell*April 21:Ip Man 4: The Finale*----------------------------------------------------------------------------------------Unofficial / Rumored Dates:March 17:Jumanji: The Next LevelMarch 31:Star Wars: The Rise Of Skywalker----------------------------------------------------------------------------------------The previous New Release Calendar can be found here .