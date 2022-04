2022 4K & 8K TV's with Retail Prices

Here is a lists of 4K/8K TV's Brand & Models with retail prices. Will update when I get more info.



2022 4K Tv's:



OLED:

LG B2:

1. OLED55B2PUA - $1,499

2. OLED65B2PUA - $1,999

3. OLED77B2PUA - $3,299



LG C2 (OLED EVO):

1. OLED42C2PUA - $1,399

2. OLED48C2PUA - $1,499

3. OLED55C2PUA - $1,799

4. OLED65C2PUA - $2,499

5. OLED77C2PUA - $3,499

6. OLED83C2PUA - $5,499



LG G2 “Gallery Edition” (OLED EVO):

1. OLED55G2PUA - $2,199

2. OLED65G2PUA - $2,999

3. OLED77G2PUA - $3,999

4. OLED83G2PUA - $6,499

5. OLED97G2PUA - $?,???



Sony OLED:

A80K:

1. 55" - $1799.00

2. 65" - $2299.00

3. 77" - $3499.00



A90K:

1. 42" - $1399.99

2. 48" - $1499.99



A95K:

1. 55" - $2999.00

2. 65" - $3999.00



Samsung OLED - (QD-OLED) - 4K Smart Tizen TV

S95B:

1. QN55S95BAFXZA - $2199.99

2. QN65S95BAFXZA - $2999.99





LED:

Sony LED 4K HDR Smart Google TV

1. KD43X80K - $649.99 - 03/29/23

2. KD50X80K - $749.99 - 03/29/23

3. K555X80K - $799.99 - 03/29/23

4. KD65X80K - $999.99 - 03/29/23

5. KD75X80K - $1299.99 - 03/29/23



Sony LED 4K HDR Smart Google TV:

1. KD-43X85K

2. KD-50X85K

3. KD-55X85K

4. KD-65X85K

5. KD-75X85K



Sony Bravia XR 4K HDR Full Array LED TV with smart Google TV

1. XR-55X90K - $1299.99

2. XR-65X90K - $1499.99

3. XR-75X90K - $1999.99

4. XR-85X90K - $2999.99



Sony Bravia XR 4K HDR Mini LED TV with smart Google TV

1. XR-65X95K - $2799.99

2. XR-75X95K - $3799.99

3. XR-85X95K - $5499.99



Sony Z9K:

1. 75" - $6999.99

2. 85" - $9999.99



Samsung Q60B QLED 4K Smart TV (2022)

1. QN43Q60BAFXZA - $549.99

2. QN50Q60BAFXZA - $649.99

3. QN55Q60BAFXZA - $799.99

4. QN60Q60BAFXZA - $899.99

5. QN75Q60BAFXZA - $1,399.99

6. QN75Q60BAFXZA - $2,299.99



Samsung Q70B QLED 4K Smart TV (2022)

1. QN55Q70BAWXXY - $2,099.00

2. QN65Q70BAWXXY - $2,599.00

3. QN75Q70BAWXXY - $3,499.00

4. QN85Q70BAWXXY - $5,299.00



Samsung Q80B QLED 4K Smart TV

1. QN50Q80BAFXZA - $999.99

2. QN55Q80BAFXZA - $1,199.99

3. QN65Q80BAFXZA - $1,499.99

4. QN75Q80BAFXZA - $2,199.99

5. QN85Q80BAFXZA - $3,299.99



Samsung QN85B Neo QLED 4K Smart TV

1. Samsung QN55QN85BAFXZA - $1,499.99

2. Samsung QN65QN85BAFXZA - $1,999.99

3. Samsung QN75QN85BAFXZA - $2,799.99

4. Samsung QN85QN85BAFXZA - $3,999.99



Samsung QN90B Neo QLED 4K Smart TV

1. Samsung QN55QN90BAFXZA - $1,899.99

2. Samsung QN65QN90BAFXZA - $2,599.99

3. Samsung QN75QN90BAFXZA - $3,499.99

4. Samsung QN85QN90BAFXZA - $4,999.99



QN95B:

1. Samsung QN55QN95BAFXZA - $2,199.99

2. Samsung QN65QN95BAFXZA - $2,999.99



Hisense:

U7H ships in mid-summer starting at $799.99 and comes in 55-, 65-, 75-, and 85-inch sizes,

U8H ships in mid-summer starting at $1,099 and available in 55-, 65-, and 75-inch sizes.

U9H ships in late summer for $3,199.99 (75-inch model).



TCL:







8K TV's:



Samsung QN800B Neo QLED 8K UHD Smart TV's:

1. Samsung QN65QN800B - $3,499.99

2. Samsung QN75QN800B - $4,699.99

3. Samsung QN85QN800B - $6,499.99



Samsung QN900B Neo QLED 8K UHD Smart TV's:

1. Samsung QN65QN900B - $4,999.99

2. Samsung QN75QN900B - $6,499.99

3. Samsung QN85QN900B - $8,499.99







TCL * Series